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Donald Trump elogia velocidade da apuração dos votos no Brasil

Nas redes sociais, norte-americano confundiu Brasil com Índia ao falar sobre votação

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu o Brasil com a Índia ao elogiar a rapidez na apuração dos votos no Brasil.

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