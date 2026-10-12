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Donald Trump pede que Volodymyr Zelensky seja substituído

Norte-americano afirmou que ucraniano prejudicou fornecimento global de diesel

Conexão Record News|Do R7

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A relação entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky demonstra rachaduras após o norte-americano pedir pela substituição do ucraniano no cargo de presidente.

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