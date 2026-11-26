O presidente Donald Trump reuniu-se com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, para discutir a guerra na Ucrânia , que se aproxima do quinto ano. Eles lançaram um apelo conjunto para que a Rússia evite ações que possam intensificar o conflito.



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