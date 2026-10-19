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Donald Trump suspende sanções econômicas contra a Rússia

Punições incluíam setor energético; objetivo é fazer preço do petróleo cair no mercado global

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu sanções econômicas contra a Rússia. Veja a análise de Leonardo Trevisan.

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