SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, divulga primeiras imagens dos polos da Terra

A SpaceX , empresa do bilionário Elon Musk, divulgou nas redes sociais as primeiras imagens dos polos da Terra a bordo da Crew Dragon . Esta é a sexta viagem privada da companhia aeroespacial. Os quatro tripulantes, que não são profissionais, participarão de 22 experimentos científicos para estudar os efeitos da microgravidade no corpo humano. A missão deve durar de três a cinco dias.