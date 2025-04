Mona Lisa em áudio? Experiência imersiva permite que deficientes visuais ‘escutem’ obras de arte

Bobby Goulder, jovem pianista e diretor musical com deficiência visual , transformou obras de arte famosas em experiências de áudio imersivas. Algumas das músicas do álbum Sound of a Masterpiece — Som de uma Obra-Prima, em tradução livre — já estão disponíveis no Museu do Louvre, na França, para adaptar a visita de pessoas cegas na galeria.



A tecnologia do projeto permite a criação de uma ‘paisagem sonora’ de pinturas inônicas, como Mona Lisa , de Leonardo da Vinci, e O Grito, de Edvard Munch. De acordo com Goulder, essa forma de descrição das imagens traz um novo nível de profundidade e realismo aos áudios. O lucro do compositor é doado a um instituto nacional da Inglaterra para pessoas com deficiência visual.