Missão espacial chinesa pretende buscar evidências de água no polo sul da Lua

Uma missão espacial chinesa , que está prevista para 2026, pretende explorar o polo sul da Lua em busca de evidências de água. Segundo Wu Weiren, chefe do programa de exploração lunar, as principais funções se concentram na região devido às condições semelhantes às da Terra. Uma das características mais marcantes é a iluminação, com algumas áreas recebendo luz solar quase contínua por mais de cem dias.





Apesar de a primeira exploração ainda não ter ocorrido, a China já planeja uma segunda viagem com o objetivo de construir sistemas de comunicação e energia, além de testar a viabilidade de uma estação de pesquisa.