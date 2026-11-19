Após o encontro trilateral realizado nesta quinta-feira (19) na China, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin defenderam a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação nuclear.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!