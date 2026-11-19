Estados Unidos anunciam acordo militar com a Venezuela
Pacto prevê treinamento, equipamentos e acesso a novas tecnologias para Forças Armadas
Durante uma visita surpresa à Venezuela, o secretário de guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou um acordo de cooperação militar com o governo da presidenta interina Delcy Rodríguez.
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