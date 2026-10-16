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Estados Unidos enviam 600 soldados para a América Latina

Operação faz parte da ampliação da ofensiva contra o tráfico de drogas na região

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos devem enviar cerca de 600 soldados para treinamentos militares na América Latina. As tropas devem desembarcar em países com governos apoiados por Trump, como Colômbia e Honduras.

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