Estados Unidos enviam 600 soldados para a América Latina

Os Estados Unidos devem enviar cerca de 600 soldados para treinamentos militares na América Latina. As tropas devem desembarcar em países com governos apoiados por Trump, como Colômbia e Honduras.



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