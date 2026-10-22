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EUA anunciam acordos de investimento e segurança com Paraguai

Uma das parcerias vai usar parte da energia da usina de Itaipu para abastecer data centers

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos anunciaram novos acordos com o Paraguai para ampliar investimentos em infraestrutura energética e reforçar a segurança na região.

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