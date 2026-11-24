Os Estados Unidos bloquearam na OMC (Organização Mundial do Comércio) nesta terça-feira (24) uma tentativa do Brasil de reverter o tarifaço imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.



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