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EUA ordenam saída de diplomatas e familiares da Arábia Saudita

Funcionários que não desempenham funções de emergência devem deixar a região

Conexão Record News|Do R7

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O governo dos Estados Unidos determinou a retirada de alguns diplomatas e seus familiares da Arábia Saudita e regiões próximas. A decisão foi tomada em resposta aos recentes ataques realizados pelos rebeldes Houthis contra infraestruturas críticas sauditas. Esses ataques têm causado vítimas civis e interrupções significativas nas viagens.

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