EUA ordenam saída de diplomatas e familiares da Arábia Saudita

O governo dos Estados Unidos determinou a retirada de alguns diplomatas e seus familiares da Arábia Saudita e regiões próximas. A decisão foi tomada em resposta aos recentes ataques realizados pelos rebeldes Houthis contra infraestruturas críticas sauditas. Esses ataques têm causado vítimas civis e interrupções significativas nas viagens.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!