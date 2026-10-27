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Flávio Bolsonaro vai embora para os Estados Unidos

Presidente dos EUA questiona processo eleitoral brasileiro, mas não oferece evidências

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as eleições no Brasil pareceram fraudadas, mas não apresentou provas.

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