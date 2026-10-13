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Homem vai viajar de skate do Rio até o Norte do Brasil

Em 2025, David Paixão fez história ao percorrer trajeto de 2.000 até o Uruguai

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O skatista David Paixão está prestes a embarcar em uma nova aventura. Veja!
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