Homens são retirados de avião após briga por assentos

Dois passageiros foram retirados de um avião depois de uma discussão por causa de assentos. A confusão trouxe atenção às novas regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) contra passageiros indisciplinados.



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