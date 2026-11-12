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Homens são retirados de avião após briga por assentos

Anac vai intensificar fiscalizações no fim de ano com aumento do fluxo de passageiros

Conexão Record News|Do R7

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Dois passageiros foram retirados de um avião depois de uma discussão por causa de assentos. A confusão trouxe atenção às novas regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) contra passageiros indisciplinados.

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