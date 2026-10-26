Houthis atacam estações petrolíferas e aeroportos

Os houthis do Iêmen, com apoio iraniano, afirmaram ter realizado ataques contra estações de bombeamento de petróleo e o aeroporto de Riade, na Arábia Saudita.



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