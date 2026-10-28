Houthis pedem evacuação imediata do aeroporto de Áden

Os houthis do Iêmen pediram a evacuação do aeroporto de Áden, sede do governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita, após a chegada de um avião militar saudita, que, segundo eles, transportava armas para atacar o povo iemenita. Áden sofreu ataques recentes atribuídos aos houthis, grupo considerado terrorista por países como Estados Unidos e Israel, e apoiado financeiramente e militarmente pelo Irã.



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