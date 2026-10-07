Invasão do Hamas contra Israel completa três anos

Há três anos, um ataque coordenado pelo grupo Hamas resultou na morte de mais de 1,2 mil pessoas em Israel e no sequestro de 251 indivíduos levados para a Faixa de Gaza.



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