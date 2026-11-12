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Irã exige compensação por danos ambientais causados por ataques

Segundo presidente, a questão está relacionada aos esforços para combater mudanças climáticas

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse durante o discurso na COP31 (31ª Conferência das Partes) que o país exige a compensação pelos danos ambientais causados pelos ataques dos Estados Unidos. e de Israel.

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