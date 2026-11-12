Irã exige compensação por danos ambientais causados por ataques

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse durante o discurso na COP31 (31ª Conferência das Partes) que o país exige a compensação pelos danos ambientais causados pelos ataques dos Estados Unidos. e de Israel.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!