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Khamenei afirma que hostilidade dos EUA vai persistir

Líder iraniano alertou para escalada da guerra a qualquer agressão norte-americana

Conexão Record News|Do R7

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O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou recentemente que a hostilidade de Washington em relação ao Irã não alterará as consequências partidárias nem resultará em concessões aos Estados Unidos. Ele enfatizou que aqueles que pensam o contrário estão equivocados. Khamenei alertou ainda que qualquer nova agressão americana será respondida com medidas mais intensas pelo Irã.

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