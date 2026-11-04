Khamenei afirma que hostilidade dos EUA vai persistir

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou recentemente que a hostilidade de Washington em relação ao Irã não alterará as consequências partidárias nem resultará em concessões aos Estados Unidos. Ele enfatizou que aqueles que pensam o contrário estão equivocados. Khamenei alertou ainda que qualquer nova agressão americana será respondida com medidas mais intensas pelo Irã.



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