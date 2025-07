‘Muito semelhante àquele de janeiro’, diz especialista sobre cessar-fogo entre Israel e Hamas

Autoridades israelenses indicam a possibilidade de um novo acordo de cessar-fogo na guerra entre o país e o grupo terrorista Hamas. Neste momento, existem conversas entre os dois lados, com a mediação de Catar e Egito, buscando um cessar-fogo de 60 dias com a libertação gradual de reféns, retirada das tropas israelenses de parte de Gaza e a discussão sobre o fim total da guerra. Os Estados Unidos têm papel crucial na negociação.

Apesar de Donald Trump ter informado a possibilidade de um acordo nos próximos dias , as autoridades de Israel acreditam que a negociação precisará de mais tempo.Em entrevista aodesta terça-feira (8), Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), aponta que os termos do possível novo acordo são semelhantes ao discutido em janeiro, que não foi cumprido.“Uma diferença marcante é que o Hamas se comprometeria a não fazer mais aquelas celebrações na devolução dos reféns, todos aqueles atos performáticos exagerados, que eram muito criticados por Israel. Mas, em essência, o teor deste acordo, que, infelizmente, acabou naufragando no mês de março.”, diz Velasco.