‘As dificuldades são as mesmas de sempre’, diz analista sobre nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Países que fazem a mediação das negociações por um acordo de cessar-fogo no conflito entre Israel e os terroristas do Hamas apresentaram uma proposta atualizada.

O texto aborda pontos como a retirada de tropas israelenses durante a trégua e a proporção de prisioneiros palestinos libertados para cada refém israelense. O primeiro-ministro de Israel,, se reuniu com o gabinete de segurança para tratar das negociações.Em entrevista aodesta sexta-feira (18), Ricardo Cabral, professor doutor em história e analista de relações internacionais, diz acreditar que o acordo continua distante de se concretizar , devido aos termos conflitantes: “As dificuldades são as mesmas de sempre, as mesmas que levam os acordos a naufragarem, ainda que estejam muito perto".