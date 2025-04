Conflito entre Israel e terroristas do Hamas parece próximo do fim, diz professor

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (1°), Vladimir Feijó, especialista em direito internacional, analisa que o cessar-fogo proposto por Israel aos terroristas do Hamas ocorre em um momento estratégico, aproveitando o desgaste da população palestina em relação ao grupo rebelde.



Feijó comenta que o conflito no Oriente Médio parece se aproximar de uma conclusão. Tensões com outros países da região, como o Irã, aumentam a pressão sobre Israel, que conta com menos apoio militar e estratégico de parceiros internacionais.



Segundo o especialista, o acordo busca enfraquecer os extremistas, exigindo a devolução dos reféns capturados nos ataques de 7 de outubro , além do retorno dos corpos de combatentes mortos a seus familiares.



Israel quer usar a pressão militar para que os terroristas do Hamas perca força e decida pela libertação dos reféns. Segundo a imprensa internacional, a proposta prevê uma trégua de 40 dias.