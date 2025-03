Análise: eliminação de lideranças é um dos principais objetivos da guerra contra terroristas

O Exército de Israel disse que matou um importante líder do grupo terrorista Hamas durante ação em Gaza. Uma equipe de televisão registrou o ataque enquanto se preparava para entrar ao vivo. Segundo as forças de defesa israelenses, o alvo era um alto membro do gabinete político do Hamas e estava em um hospital no momento do ataque.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, analisa que, quando se trata de guerras contra grupos terroristas , “a eliminação de lideranças é tida como um centro de gravidade, ou seja, um dos objetivos principais”.