Lideranças internacionais se manifestam sobre resultado das eleições brasileiras

Após os resultados serem divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), líderes internacionais como Javier Milei, da Argentina, e Benjamin Netanyahu, de Israel, parabenizaram Flávio Bolsonaro.



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