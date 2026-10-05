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Lideranças internacionais se manifestam sobre resultado das eleições brasileiras

Javier Milei e Benjamin Netanyahu parabenizaram Flávio Bolsonaro pelo bom desempenho

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Após os resultados serem divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), líderes internacionais como Javier Milei, da Argentina, e Benjamin Netanyahu, de Israel, parabenizaram Flávio Bolsonaro.

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