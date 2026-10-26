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Marine Le Pen lança candidatura à presidência da França

Líder da direita fez promessa de restaurar ordem e confiança nacional

Conexão Record News|Do R7

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A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, lançou oficialmente sua campanha para as eleições presidenciais do próximo ano, prometendo restaurar a ordem e a confiança nacional. Este anúncio acontece enquanto a França enfrenta um período de intensos protestos, com Le Pen se apresentando como a melhor opção para lidar com crescentes crises econômicas, sociais e de segurança.

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