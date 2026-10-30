Ministro Mauro Vieira participa de reunião nos Estados Unidos

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Atlanta, nos Estados Unidos, para participar da cúpula de chanceleres do G20. Este é o primeiro encontro entre autoridades brasileiras e norte-americanas desde a reeleição do presidente Lula.



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