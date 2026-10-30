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Ministro Mauro Vieira participa de reunião nos Estados Unidos

É o primeiro compromisso de uma autoridade brasileira em solo norte-americano após eleições

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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Atlanta, nos Estados Unidos, para participar da cúpula de chanceleres do G20. Este é o primeiro encontro entre autoridades brasileiras e norte-americanas desde a reeleição do presidente Lula.

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