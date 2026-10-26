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Movimento estudantil vence eleições legislativas na Sérvia

Aleksandar Vučić reconheceu derrota após quase dois anos de protestos contra o governo

Conexão Record News|Do R7

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O movimento estudantil da Sérvia declarou vitória nas eleições legislativas realizadas neste domingo (25), encerrando 14 anos de governo do partido de direita de Aleksandar Vučić.




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