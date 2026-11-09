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Novos pandas viram atração em zoológico de Atlanta

Animais foram enviados pela China, em estratégia para fortalecer laços entre países

Conexão Record News|Do R7

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Dois pandas foram apresentados ao público no zoológico de Atlanta, enviados pela China aos Estados Unidos como parte da "diplomacia dos pandas". Este gesto, realizado em setembro, tem o objetivo de melhorar as relações entre os países. Apesar da aparência amigável, especialistas destacam que tal ato não reflete a complexidade das relações entre China e EUA.

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