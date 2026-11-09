Novos pandas viram atração em zoológico de Atlanta

Dois pandas foram apresentados ao público no zoológico de Atlanta, enviados pela China aos Estados Unidos como parte da "diplomacia dos pandas". Este gesto, realizado em setembro, tem o objetivo de melhorar as relações entre os países. Apesar da aparência amigável, especialistas destacam que tal ato não reflete a complexidade das relações entre China e EUA.



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