Oficial iraniano nega negociações entre Teerã e Washington

O principal oficial de segurança do Irã declarou que não existem negociações em curso entre Teerã e Washington. O Irã exige que os Estados Unidos cumpram sete condições de um acordo provisório de junho para reabrir o estreito de Ormuz e retomar o diálogo. Até agora, não houve resposta dos EUA às exigências iranianas.



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