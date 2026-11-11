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Oficial iraniano nega negociações entre Teerã e Washington

Ele também ressaltou que Irã não vai aceitar entregar urânio enriquecido aos EUA

Conexão Record News|Do R7

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O principal oficial de segurança do Irã declarou que não existem negociações em curso entre Teerã e Washington. O Irã exige que os Estados Unidos cumpram sete condições de um acordo provisório de junho para reabrir o estreito de Ormuz e retomar o diálogo. Até agora, não houve resposta dos EUA às exigências iranianas.

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