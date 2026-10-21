Logo R7.com
RecordPlus

Onda de protestos cresce por diferentes países na Europa

Educação, custo de vida e moradia são as principais reivindicações da população

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O professor de relações internacionais Ricardo Boff especificou, ao longo do 'Link News' desta quarta (21), os motivos por trás da série de protestos que ocorre na Europa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Educação
  • Europa
  • adolescentes
  • crise-economica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.