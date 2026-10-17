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Ordem para limitar sistema de satélite usado na Ucrânia partiu da Casa Branca

Ucrânia afirma que serviço foi cortado, interferindo no desempenho de missões contra a Rússia

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Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters apontam que a ordem para limitar o sistema de internet via satélite usado pela Ucrânia partiu de dentro da Casa Branca.

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