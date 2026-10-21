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Otan vai reforçar vigilância no Mar Negro após ataques

'Meios adicionais' incluem aviões e drones, além de agentes e equipes de inteligência

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A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) anunciou nesta quarta (21) que vai enviar meios adicionais para reforçar a vigilância no Mar Negro.

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