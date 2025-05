Parceria com a Coreia do Norte é tentativa russa de fazer frente ao Ocidente, analisa professor

Rússia e Coreia do Norte deram início, na quarta-feira (30), à construção de uma ponte rodoviária que ligará os dois países. A estrutura de 850 metros, que atravessará o rio Tumen, tem como objetivo reforçar a parceria estratégica e foi descrita por autoridades russas como um marco significativo nas relações entre as nações.



Segundo o professor de relações internacionais Kleber Galerani, em entrevista ao Conexão Record News , a ação vem da tentativa da Rússia de construir alianças para enfrentar o Ocidente. “Quando se iniciou essa guerra [com a Ucrânia], o ocidente impôs uma série de sanções em relação à Rússia, dificultando a economia e também as relações bilaterais com outros países do mundo”, pontua.



“Ocorre que a Rússia, de forma bastante habilidosa, tem se aproximado de alguns aliados e também de antigos aliados para, de algum modo, fortalecer a sua posição. E a Coreia do Norte, já de longa data, tem uma aproximação à Rússia desde o período da União Soviética ”, conclui o especialista.