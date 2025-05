Putin diz que cidade pode voltar a se chamar Stalingrado se moradores preferirem Declaração feita nesta quarta-feira (30) ocorre às vésperas do 80º aniversário da vitória na Batalha de Stalingrado Internacional|Do R7 01/05/2025 - 09h30 (Atualizado em 01/05/2025 - 10h56 ) twitter

Putin diz que cidade pode voltar a se chamar Stalingrado se moradores preferirem

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (30) que a decisão de renomear a cidade de Volgogrado para Stalingrado, nome utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, deve ser tomada pelos moradores locais, segundo a agência de notícias Reuters.

A declaração ocorre às vésperas das comemorações, na próxima semana, do 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado, um dos confrontos mais sangrentos da história, que marcou o início da derrota das forças nazistas, em 1943.

Durante um fórum, Putin foi questionado sobre a possibilidade de restaurar o nome Stalingrado, que carrega o peso histórico da vitória soviética, mas também a associação com o regime de Josef Stalin.

Segundo a agência estatal russa RIA, ele considerou a proposta “lógica” devido ao significado da batalha, mas destacou a necessidade de consultar a população.

“Certamente há lógica nisso. Se removermos a ideologia o máximo possível, o nome estará ligado à vitória. Mas ainda precisamos esclarecer o que a maioria dos moradores pensa”, afirmou.

Na terça-feira (29), Putin assinou um decreto renomeando o aeroporto de Volgogrado para Stalingrado, como forma de homenagear a vitória na Grande Guerra Patriótica, nome dado pelos russos ao conflito contra a Alemanha nazista.

A iniciativa reflete apelos de grupos de veteranos que defendem a restauração do nome usado durante a guerra. A cidade foi renomeada Volgogrado em 1961, durante a “desestalinização”.

A Batalha de Stalingrado, que durou entre 1942 e 1943, foi um marco da Segunda Guerra Mundial, que deixou um impacto devastador na União Soviética, com estimativas de 22 a 25 milhões de mortes, incluindo pelo menos 8 milhões na Ucrânia soviética.

As autoridades russas preparam cerimônias para celebrar o aniversário da vitória, mas a presença de líderes ocidentais deve ser minada devido às tensões geradas pela invasão da Ucrânia por Moscou em 2022.

Putin tem comparado o conflito atual contra a Ucrânia à luta contra os nazistas, chamando a guerra de “operação militar especial” para “desmilitarizar” e “desnazificar” o país.

