Professor analisa interesse da Coreia do Norte ao anunciar envio de tropas em apoio à Rússia

“Eles ( Coreia do Norte ) estão se vangloriando porque expulsaram as tropas ucranianas de Kursk”, afirma Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (29) sobre o anúncio de Pyongyang sobre sua participação na guerra da Ucrânia.



Segundo o professor, a questão deste momento é o anúncio, pois todos os envolvidos da guerra sabiam da participação da Coreia do Norte no conflito. Na visão de Brustolin, Pyongyang apoia o Kremlin para receber de volta tecnologia nuclear, bélica e de satélites.



O analista finalizou dizendo que a Rússia tem diversos apoiadores, como China e Coreia do Norte, além do Irã , que fornece drones para os russos.



O governo dos Estados Unidos disse estar preocupado com o envolvimento da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia . Segundo o comunicado de Pyongyang, os soldados norte-coreanos auxiliaram na retomada de territórios russos ocupados pelas forças ucranianas na fronteira dos países. Vladimir Putin agradeceu o apoio a Kim Jong-un.