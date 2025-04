Novas sanções contra a Rússia "dificilmente serão responsáveis por um acordo de paz"; veja análise

As sanções econômicas “dificilmente serão responsáveis por um acordo de paz” entre Rússia e Ucrânia , segundo Giovana Branco, especialista em política russa. Para ela, embora outros setores da economia de Moscou possam ser impactados pelos bloqueios — como o de minerais — as medidas já impostas pelos países ocidentais ainda não contribuíram para o fim das hostilidades .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (30), Giovana avalia que a exportação do gás natural russo — consumido principalmente pela Europa Ocidental — ainda pode ser bloqueada. A pesquisadora conclui que a possível conversa entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , e o líder americano Donald Trump para impor uma nova rodada de embargos à Rússia é apenas mais uma estratégia discursiva de Zelensky para demonstrar que os canais diplomáticos com Washington seguem abertos.