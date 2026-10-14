PEC da Segurança Pública é aprovada pela CCJ do Senado em sessão nesta quarta (14)
Texto propõe a reformulação da segurança pública no país e integração das forças
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública. A professora de direito constitucional Lilian Cazorla comentou as chances de a proposta ser aceita antes do segundo turno eleitoral.
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