PEC da Segurança Pública é aprovada pela CCJ do Senado em sessão nesta quarta (14)

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública. A professora de direito constitucional Lilian Cazorla comentou as chances de a proposta ser aceita antes do segundo turno eleitoral.



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