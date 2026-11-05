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Peña renuncia em meio à crescente pressão por um pedido de impeachment no Congresso

Congresso debatia impeachment de Santiago Peña após colapso de banco digital

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou a renúncia em resposta à crescente pressão por um pedido de impeachment no Congresso.

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