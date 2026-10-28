Logo R7.com
RecordPlus

Pesquisas de boca de urna mostram cenário indefinido nas eleições de Israel

Para governar, são necessárias 61 das 120 cadeiras no Parlamento Israelense

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A recente eleição para primeiro-ministro de Israel terminou sem um vencedor claro. Entenda.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Israel
  • benjamin-netanyahu
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.