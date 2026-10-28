Pesquisas de boca de urna mostram cenário indefinido nas eleições de Israel
Para governar, são necessárias 61 das 120 cadeiras no Parlamento Israelense
A recente eleição para primeiro-ministro de Israel terminou sem um vencedor claro. Entenda.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Trump disse que aprova ida de Flávio Bolsonaro aos EUA
Alto funcionário de Estado afirmou que concederia vistos de entrada para senador e família
Zelensky diz que território ucraniano foi recapturado
Líder da Ucrânia afirmou que forças de Kiev estão na ofensiva para atacar posições russas
Houthis pedem evacuação imediata do aeroporto de Áden
14 pessoas morreram no Iêmen em ataques aéreos atribuidos à Arábia Saudita
Especialista analisa espaço para novas lideranças da política nacional
Com Lula e Flávio Bolsonaro fora do páreo em 2030, o cenário político busca novos nomes
MPT recebe mais de 400 denúncias de assédio eleitoral após fim das eleições
Empresários e influenciadores boicotam estabelecimentos e trabalhadores com votos divergentes
Operação da PF na casa de Flávio Bolsonaro é cancelada
STF afirmou que não há mandado de busca e apreensão direcionado ao senador e seus endereços
Queda na bolsa brasileira levanta dúvidas entre investidores
Saiba se é a hora certa para comprar ações após tombo do Ibovespa
Governistas defendem acelerar pautas no Congresso em 2026
Entre os temas estão PEC da Segurança Pública e nome para ocupar cargo de ministro no STF
Flávio Bolsonaro vai embora para os Estados Unidos
Presidente dos EUA questiona processo eleitoral brasileiro, mas não oferece evidências
Xi Jinping parabeniza presidente Lula pela reeleição
Líder chinês enviou mensagem ao presidente brasileiro pela conquista da reeleição
Dino manda a PF investigar suposto financiamento estrangeiro
Ministro do STF pede apuração sobre oferecimento de apoio político em troca de terras raras
Fuga de Flávio Bolsonaro aos EUA é confirmada
Informação foi confirmada por oficiais americanos à agência de notícias Reuters
Lula cita investimento em IA brasileira e indústria tecnológica
Em discurso de vitória, presidente destacou planos para o próximo mandato
Rússia diz que guerra não vai desacelerar com negociações
Porta-voz do Kremlin afirmou que retomada de conversas não implica restrição às operações