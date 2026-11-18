O escândalo do Banco Master completou um ano e representa prejuízo de R$ 76 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito. A economista Carla Beni analisa.



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