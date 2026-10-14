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Primeira-ministra italiana critica acordo entre EUA e Rússia

Segundo Giorgia Meloni, escolha é arriscada e contraria esforços de negociações

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A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou preocupação sobre o acordo entre Estados Unidos e Rússia para fornecimento de diesel.

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