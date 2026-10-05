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Primeiro-ministro antecipa eleições legislativas na Espanha

Pedro Sánchez decidiu dissolver Parlamento e marcou votação para 29 de novembro

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O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a antecipação das eleições legislativas no país.
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