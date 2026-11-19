Líderes da Alemanha, França, Reino Unido, Polônia e Itália reuniram-se em Berlim nesta quinta-feira (19) para reafirmar o compromisso com garantias de segurança à Ucrânia.



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