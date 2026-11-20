O prédio mais alto de Riad, capital da Arábia Saudita, foi atacado nesta quinta-feira (19). Os rebeldes Houthis reivindicaram o ataque, que não deixou mortos.



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