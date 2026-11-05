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Republicanos pressionam Trump após derrota nas eleições

Aliados e estrategistas pediram que presidente abandonasse políticas vistas como 'culpadas'

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O presidente Donald Trump tem sido pressionado pelos aliados republicanos depois da derrota do partido nas eleições.

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