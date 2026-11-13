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Rússia investiga dois casos de explosões de carros-bomba

Membro das Forças Armadas foi morto na quinta (12), enquanto ex-assessor político ficou ferido nesta sexta (13)

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Atentados com carros-bomba ocorrem em Moscou, ferindo gravemente Mykola Azarov, conselheiro do ex-primeiro-ministro ucraniano pró-Rússia.

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