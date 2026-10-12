Logo R7.com
RecordPlus

Rússia rejeita plano de cessar-fogo de 60 dias da Ucrânia

Governo russo diz que prefere acordo abrangente e pressiona por eleições presidenciais

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Kremlin rejeitou a proposta de cessar-fogo de 60 dias apresentada pela Ucrânia. Segundo Dmitry Peskov, porta-voz russo, a Rússia prefere um acordo de paz definitivo. Vladimir Putin estaria disposto a cessar os ataques apenas no dia das eleições presidenciais ucranianas, uma exigência feita pela Rússia há algum tempo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Guerra
  • Rússia
  • Ucrânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.