Rússia rejeita plano de cessar-fogo de 60 dias da Ucrânia

O Kremlin rejeitou a proposta de cessar-fogo de 60 dias apresentada pela Ucrânia. Segundo Dmitry Peskov, porta-voz russo, a Rússia prefere um acordo de paz definitivo. Vladimir Putin estaria disposto a cessar os ataques apenas no dia das eleições presidenciais ucranianas, uma exigência feita pela Rússia há algum tempo.



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