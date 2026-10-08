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Russos e americanos negociam venda de gás para a Europa

Investidor americano pode participar de gasodutos desativados para retomar exportação

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Altos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia estão discutindo a venda de gás para a Europa, em meio à guerra na Ucrânia.
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